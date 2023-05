Ormai non c’è alcun dubbio sul fatto che determinati modelli, come il Samsung Galaxy S21 ed il Galaxy S22, risulteranno compatibili con l’aggiornamento Android 14. In particolare, da alcune ore a questa parte sono note al pubblico alcune specifiche del pacchetto software e, nonostante manchino diversi mesi al rilascio definitivo del firmware, a quanto pare è possibile sbilanciarsi già da oggi su determinate tematiche. Del resto, si tratta solo di conferme rispetto a quello che vi abbiamo riportato non molto tempo fa sul nostro magazine con altri approfondimenti a tema.

Non ci sono dubbi su Samsung Galaxy S21 e Galaxy S22 idonei e compatibili con l’aggiornamento Android 14

Sostanzialmente, ad oggi non ci sono dubbi sul fatto che i vari Samsung Galaxy S21 e Galaxy S22 risulteranno idonei per il rilascio del tanto atteso aggiornamento con Android 14. Come riporta SamMobile, oltre alle serie S più recenti (le ultime tre lanciate sul mercato per essere più precisi), il discorso odierno va esteso anche a prodotti come i vari Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Flip 3, Galaxy A53 e Galaxy A54.

Niente da fare per modelli più obsoleti. E così, se da un lato esultano i possessori di un Samsung Galaxy S21 o Galaxy S22, occorre fare i conti con alcune esclusioni eccellenti. In particolare, una parentesi non può non essere dedicata ai vari Samsung Galaxy S20 e Note 20, in quanto si tratta di serie che risultano non idonee per ricevere quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo. Per questa ragione, non ci sono i presupposti affinché possano ricevere Android 14 One UI 6.0, beta o altro. Lo stesso discorso vale per Galaxy Z Fold 2 e Z Flip 5G.

Diverso è il ragionamento sulle tempistiche, visto che non abbiamo segnali in tal senso per i Samsung Galaxy S21 e Galaxy S22.

