Ancora piuttosto attuale risulta essere l’iPhone 13, modello che può essere acquistato ad un prezzo molto più conveniente su Amazon. Sul famoso sito di e-commerce è infatti presente uno sconto molto consistente che potrà accalappiare molti utenti ancora indecisi sull’acquisto. Parliamo del modello azzurro da 128GB di questo iPhone e che risulta essere scontato, quest’oggi, del 19%. Questo fa sì che dai 939 euro iniziali si è arrivati ai 756,99 euro, cifra decisamente più conveniente e che potrà incuriosire qualche acquirente.

Risulta nuovamente basso il prezzo per iPhone 13 su Amazon: rilancio per un’ottima offerta oggi

Rilancio significativo dopo quello dei giorni scorsi. L’iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna è un top di gamma ancora molto attuale e con specifiche tecniche di ultima generazione, un dispositivo che si ritrova con uno sconto molto interessante su Amazon e può essere l’occasione giusta per averlo finalmente tra le mani. Ricordiamo come ci sia disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e con spese di spedizione assolutamente gratuite.

Offerta Apple iPhone 13 (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Nel giro di pochissimi giorni quindi questo iPhone 13 azzurro arriverà nelle vostre case e con Amazon si potrà optare anche per il pagamento a rate grazie a Cofidis. Un aspetto da non sottovalutare perché a volte gli utenti non hanno modo di poter spendere l’intera cifra in un’unica volta, ma dilazionandola nel tempo si potrà pensare di fare tale acquisto. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questo iPhone 13 azzurro da 128GB ricordiamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, ma l’aspetto più interessante è dato dal comparto fotografico.

Qui spazio infatti ad un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Non manca la modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Infine spazio al processore A15 Bionic per prestazioni fulminee.

