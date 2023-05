Ci sono moltissimi tifosi che in queste ore si stanno chiedendo quando escono i biglietti di Milan-Verona, nonostante il match di San Siro sia in programma solo all’ultima giornata, nel primo weekend di giugno. Grande attesa per entrambe le tifoserie, perché se da un lato i rossoneri rischiano di essere ancora coinvolti nella lotta per la conquista di un posto in Champions League, allo stesso tempo i sostenitori scaligeri vedono finalmente il traguardo della salvezza più vicino. Lunghissima rincorsa, ad oggi agevolata anche dall’improvviso crollo dello Spezia, che tuttavia potrebbe presentarci ancora delle sorprese.

Occorre capire quando escono i biglietti di Milan-Verona online in vista dell’ultima giornata

Insomma, i presupposti per un match da dentro o fuori per entrambe, coi rispettivi obiettivi, ci sono tutti. Contesto differente rispetto alla sfida tra Napoli e Inter, che abbiamo analizzato ad inizio settimana sempre a proposito della questione biglietti. Detto questo, cosa possiamo aspettarci a proposito dei biglietti di Milan-Verona? La premessa dalla quale partire è che la società rossonera sia solita muoversi con grande anticipo sotto questo punto di vista, ragion per cui è possibile che, se non questa settimana, all’inizio della prossima possano essere diramate comunicazioni ufficiali dal club.

Chiaramente, fino ad oggi le operazioni di marketing si sono concentrate sul derby di andata di Champions League, giocato proprio in casa dei rossoneri, mentre lo scenario dovrebbe cambiare in modo drastico da questo momento in vista dei prossimi impegni a San Siro dei campioni d’Italia. Non sono previste particolari limitazioni per la tifoseria ospite, alla quale verrà riservato come sempre il terzo anello verde con capienza massima appena inferiore ai 5.000 posti.

Pochissimi giorni e finalmente avremo tutte le informazioni del caso sui biglietti di Milan-Verona, come sempre avviene in questi casi.

