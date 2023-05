Nokia ha da poco lanciato ufficialmente un nuovo smartphone nel mercato indiano ed in alcuni mercati europei insieme ai Nokia C32 e G22. Il dispositivo in questione è il Nokia C22, un telefono di livello economico che arriva con un prezzo accessibile ed una piattaforma Android Go Edition. In maniera particolare, il lancio arriva pochi giorni dopo che il produttore ha annunciato il telefono rugged Nokia XR21. A questo punto, andiamo a vedere quali sono le sue principali specifiche.

Il nuovo Nokia C22 sfoggia un alto display LCD HD+ da 6,5 pollici con una tacca waterdrop e vetro 2.5D temprato per una maggiore protezione. La parte posteriore è realizzata con materiali in policarbonato insieme ad un telaio metallico sui lati. Sotto la scocca, troviamo un processore UNISOC 9863A1 abbinato a un massimo di 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione. In modo particolare, questo smartphone supporta anche l’espansione della RAM virtuale fino a 2GB. Il tutto è alimentato da una grande batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica standard da 10W. Il device, inoltre, lavora su Android 13 Go Edition e sono assicurati anche due anni di aggiornamenti di sicurezza. La parte posteriore presenta una configurazione a doppia fotocamera con un sensore principale da 13MP e uno sparatutto macro da 2MP, mentre frontalmente ospita una fotocamera selfie da 8MP.

ARTICOLI CORRELATI

Tra le altre caratteristiche importanti, sono incluse il grado di certificazione IP52 per la resistenza alla polvere e agli schizzi, un jack per cuffie da 3,5mm, scanner di impronte digitali montato posteriormente, slot per schede microSD per l’espansione della memoria e doppia SIM. Il Nokia C22 è disponibile in tre varianti di colore, ossia Charcoal, Sabbia e Viola. Il device, infine, ha un prezzo di partenza di 7999 INR per la sua variante da 2GB, mentre il modello da 4GB costa 8499 INR. Infine, il device è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale del marchio e in altri negozi offline.

Continua a leggere su optimagazine.com