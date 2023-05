Non bisognerà aspettare molto per avere Android 14 sui Samsung Galaxy S23. Nella giornata di ieri 10 maggio si è tenuta la tradizionale conferenza primaverile Google I/O nella quale ci si è focalizzati sulla nuova versione del sistema operativo e in particolare sulla sua seconda beta. Contemporaneamente, un noto e riconosciuto informatore come Tarun Vats ha condiviso l’indiscrezione secondo la quale già dal prossimo mese l’update potrebbe essere messo a disposizione della serie top di gamma di Samsung.

Ieri, si era parlato della comparsa del firmware di test di Android 14 con la One UI 6 sui server Samsung. Ora si riporta del lancio della prima beta dell’aggiornamento corposo per i Samsung Galaxy S23 già a giugno, o al massimo per luglio. Questo significherebbe anticipare, anche se di poco, i tempi di Android 14 con la One UI 6. In effetti, se dovesse essere confermata la distribuzione dell’update nei primi di giugno, tutta la macchina dell’aggiornamento si metterebbe in moto con qualche settimana di anticipo.

La versione definitiva di Android 13 su Samsung Galaxy S22 è stata resa disponibile lo scorso ottobre. Seguendo la tabella di marcia proposta dall’informatore Vats, il Samsung Galaxy S23 beneficerebbe di un trattamento software migliore del predecessore. In pratica, è possibile ipotizzare una release finale del major update già a settembre, sempre che tutta la fase di sperimentazione proceda senza particolari problemi e interferenze.

Messa da parte la strategia software pensata per i Samsung Galaxy S23, è giusto sottolineare per quali telefoni arriverà oggi la beta di Android 14. Il grande passo software giunge in queste ore per OnePlus 11, OPPO N2 Flip, VIVO X90 Pro, Nothing Phone, iQOO 11, Realme GT 2 Pro, Xiaomi 12T, 13 e 13 Pro. Ne saranno di certo felici i possessori di questi esemplari, almeno quelli che vorranno testare l’ultima fatica software in anteprima.

