Ultimo episodio di Cuori e Delitti, il terzo film tv della collana incentrata su un’esperta di cuori solitari che, grazie al suo intuito, collabora con la polizia per risolvere i casi più curiosi. Stasera, mercoledì 10 maggio, va in onda l’appuntamento televisivo dal titolo “L’arte di uccidere”, trasmesso, oltreoceano, il 18 aprile 2021.

La serie Cuori e Delitti è andata in onda negli Stati Uniti sul canale dedicato ai crimini “in rosa”, Hallmark Channel con il titolo originale di Matchmaker Mysteries. Ad oggi sono stati realizzati tre film televisivi, prodotti tra il 2019 ed il 2021.

Di seguito la sinossi dell’episodio che vedremo stasera:

Angie Dove, esperta di cuori solitari divenuta una investigatrice amatoriale, si ritrova a indagare su un omicidio avvenuto nel museo in cui suo padre, detective della polizia oramai in pensione, sta lavorando a un piccolo caso di furto. La vittima, Clinton Jennings, era un noto archeologo assunto per accertare la provenienza di alcune statue etrusche da poco acquisite. Con il detective Kyle Carter, incaricato del caso, Angie partecipa ufficiosamente alle indagini facendo ricorso alla sua spiccata capacità di osservazione e comprensione del comportamento umano.

Nel cast di Cuori e Delitti: Danica McKellar nel ruolo di Angie Dove; Victor Webster interpreta il detective Kyle Carter; Bruce Boxleitner è il detective Nick, padre di Angie; Corry Lee è Paige; Andrew Dunbar è l’agente Smith; Aliyah O’Brien è Lucia Ricci; Alisha-Marie Ahamed è Myra Tolin; Jane McGregor è Natalie Jennings; Alistair Abell è George; Mark Krysko è il Dr. Clinton Jennings; Jedidiah Goodacre è Derrik Holland; Rhinnan Payne è Jessica Anders. La regia dell’episodio è di Catherine Cyran.

L’appuntamento con Cuori e Delitti è per le 21:25 su Rai2. Tutti gli episodi sono disponibili per la visione in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay.

