Tre ragazzi alle prese con i problemi adolescenziali, un mondo fantastico e la battaglia contro un mostro divora-mondi. Questo è ciò che ci aspetta dal 26 maggio su Prime Video, quando sarà disponibile “The Gryphon“, serie televisiva tedesca che ha tutte le carte in regola per appassionare gli amanti del genere fantasy.

La serie “The Gryphon” è prodotta dalla W&B Television, studio che è dietro al successo di Dark, acclamatissimo dal pubblico di Netflix. La sceneggiatura è stata curata da Erol Yesilkaya, mentre la regia da Sebastian Marka, noto per aver diretto Tatort.

La storia di “The Gryphon” è ambientata a Krefeld, città tedesca della Renania Settentrionale-Vestfalia, nel 1994. È qui che vivono Mark, Memo e Becky, tre adolescenti che scoprono un nuovo mondo, chiamato Torre Nera. Il Grifone è un terribile mostro, divoratore di mondi, che sottomette tutte le creature che abitano i territori da lui conquistati. Mark è l’unico in grado di annientare il mostro, ma essere un eroe non è certo tra le sue ambizioni, distratto dalla scuola, dai primi amori e dagli altri problemi tipici dei ragazzi della sua età. Le cose cambiano quando scompare Thomas, fratello di Mark, e i tre amici si decidono ad affrontare questa pericolosa avventura.

Nella serie “The Gryphon”, Mark è Jeremias Meyer, tra i protagonisti di “Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino” e apparso nella trilogia de “Le sorelle Vampiro”. A interpretare i ruoli degli amici di Mark, Memo e Becky, ci saranno rispettivamente Zoran Pingel (“The Island”) e Lea Drinda (“Becoming Charlie” e “Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino”

Nel cast di The Gryphon compaiono anche Sabine Timoteo (Drift , Love, Money, Love), Flora Li Thiemann (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes), Yuri Völsch (Commitment Phobia), Samirah Breuer (Ein Sommer am Gardasee), Thorsten Merten (Operation Curveball ) e Sebi Jaeger (Fly, Dessau Dancers).

