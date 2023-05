Con il passare delle settimane stiamo notando un calo di prezzo piuttosto interessante che sta riguardando l’iPhone 14 e quest’oggi non potevamo non menzionare l’offerta di Amazon per la variante nera da 128GB di memoria interna. Si tratta del modello base dell’ultima famiglia di top di gamma presentata da Apple, ormai sono già diversi mesi che si ritrova sul mercato e per questo è soggetto a qualche sconto di rilievo da non lasciarsi scappare.

Occhio alla nuova offerta per l’iPhone 14 a prezzo molto basso su Amazon il 10 maggio: i dettagli della promozione

Altra promozione aggressiva, dunque, dopo quella della scorsa settimana. Se ancora non avete acquistato l’iPhone 14 nero da 128GB, quest’oggi può essere l’occasione giusta per farlo grazie a quest’interessante sconto presente su Amazon. Approfondendo l’offerta del famoso sito di e-commerce si può notare come sia stato applicato ben il 19% di sconto sul prezzo consigliato in precedenza da 1029 euro, quello praticamente da listino. Ebbene ora si può acquistare questo iPhone 14 nero da 128GB alla cifra di 829 euro, risparmiando un bel po’ di denaro rispetto a qualche mese fa.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

La disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata e nel giro di pochissimi giorni sarà spedito nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Un altro aspetto che rende super conveniente quest’offerta di Amazon è la possibilità di pagare a rate con Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo e dando la possibilità a più utenti di poter acquistare tale top di gamma di stampo Apple. Per quanto concerne le specifiche tecniche di questo iPhone 14 nero da 128GB, ricordiamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone.

Dal punto di vista hardware può contare sul processore A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee e non manca la connettività 5G. Il comparto fotografico è stato potenziato con scatti più belli in qualsiasi condizione di luce ed anche la batteria è stata notevolmente migliorata, in grado di durare tutto il giorno fino a 20 ore di riproduzione video. Sta ora a voi decidere se approfittare di tale offerta.