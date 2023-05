Il finale di New Amsterdam è pronto a sbarcare su Canale5. Il medical drama con protagonista il dolce Max ha già chiuso i battenti negli Usa ma il pubblico italiano aspetta ancora di capire come andrà a finire la sua vita dopo le sue ultime scelte sia in termini di lavoro che sentimentali, qual è la data da segnare quindi?

Il finale di New Amsterdam arriverà su Canale5 da giugno al mercoledì sera per un totale di tre episodi a settimana. Al momento la data esatta della partenza della quinta e ultima stagione della serie sembra essere il 7 giugno ma naturalmente i possibili cambiamenti sono all’ordine del giorno. L’ultima stagione è composta da soli 13 episodi e questo significa che il gran finale potrebbe andare in scena addirittura con una maratona di quasi tre ore. La verità verrà a galla solo strada facendo a programmazione finalmente confermata ma fino ad allora i ritardatari potranno godersi le prime stagioni su Netflix.

Ecco il promo della stagione finale:

Le prime due stagioni sono disponibili per intero sulla piattaforma mentre la terza arriverà a breve. Nelle scorse ore Netflix ha confermato che gli episodi di New Amsterdam 3 arriveranno sulla piattaforma dall’1 giugno proprio mentre il pubblico di Canale5 si preparerà a seguire il finale di serie. Anche la terza stagione è composta da soli 13 episodi quindi sarà una maratona breve quella che attende gli abbonati.

Il pubblico che segue Max e i suoi progetti sa bene che anche nell’ultima stagione non mancheranno i colpi di scena a cominciare dalla nuova vita che il nostro dottore dovrà prendere in mano dopo la decisione di Helen, ci sarà ancora un’altra occasione per loro o è davvero tutto finito? Intanto, all’orizzonte c’è un nuovo piano di risparmio per il New Amsterdam, Max porterà a buon fine anche questo suo nuovo progetto?