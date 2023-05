I veli su Android 14 verranno tolti solo nel corso delle prossime ore, ma da ieri pare siamo già passati al vero e proprio test per l’aggiornamento con One UI 6.0 a bordo dei Samsung Galaxy S23. La direzione presa dal produttore coreano appare molto chiara, al punto che potrebbe essere possibile anticipare e battere sul tempo tutti gli altri produttori di smartphone dotati del sistema operativo Android. Insomma, se da un lato vengono assicurate a questa serie cosanti patch solo sulla carta secondarie, come quella che abbiamo avuto modo di analizzare in settimana sul nostro sito, oggi tocca trattare un tema ritenuto da tutti più delicato.

Sono già scattati i test sul Samsung Galaxy S23 impostati sul nuovo aggiornamento One UI 6.0

Dunque, bruciando i competitors, abbiamo la conferma che siano già stati avviati i test interni per comprendere quale sarà l’impatto del tanto atteso aggiornamento sui top di gamma che abbiamo avuto modo di toccare con mano negli ultimi mesi. Come riporta SamMobile, un dato concreto sotto questo punto di vista ci arriva dall’utente Twitter @tarunvats33, il quale ha individuato oggi la prima build di test di One UI 6 sui server Samsung. Il firmware, come accennato e come si poteva facilmente immaginare, al momento è stato concepito per i test interni sul Samsung Galaxy S23 Ultra ed è identificato con la sigla S918BXXU1BWE2.

Oltre ai Samsung Galaxy S23, il test è partito anche per coloro che al momento si ritrovano con un Samsung Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4. Il firmware pensato per il test sui Galaxy Z Fold 4 ha come sigla F936BXXU2DWE1, mentre l’aggiornamento test per i Galaxy Z Flip 4 porta con sé la versione del firmware F721BXXU2DWD7. Insomma, grandi manovre, a testimonianza del fatto che il produttore coreano vuole confermare la propria capacità di essere costantemente sul pezzo in circostanze simili.

Resta ancora da capire quando i Samsung Galaxy S23 e gli altri modelli citati stamane riceveranno l’aggiornamento con One UI 6.0 in versione definitiva.