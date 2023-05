Negli ultimi tempi, più di qualche utente con iPhone testimonia come non funzionano gli avatar su WhatsApp, in particolare la procedura di creazione o modifica degli stessi. L’anomalia non è diffusa proprio a tutti ma si manifesta in particolari situazioni e dovrebbe essere superata anche con alcuni pratici e veloci accorgimenti. Meglio chiarire dunque cosa sia possibile fare immediatamente per avere a disposizione la feature senza più alcun problema.

Raccolte un po’ di testimonianze riguardo al bug, è possibile dire che quando non funzionano gli avatar WhatsApp puà apparire un messaggio di errore che sottolinea due possibili cause per il problema: un cambio password da parte dell’utente o un logout dalla sessione di attività Facebook, nel caso in cui si voglia sincronizzare la soluzione grafica già in uso nel social network con quella del servizio di messaggistica. Dati i suggerimenti, potrebbero essere utili un paio di passaggi come quello di effettuare una nuova autenticazione e verificare anche il codice di accesso al servizio.

Se non funzionano gli avatar su WhatsApp, un ulteriore passaggio da compiere potrebbe essere il seguente. Solo due giorni fa, ossia lunedì 8 maggio, sull’App Store Apple è comparsa una nuova versione WhatsApp etichettata come la 23.9.77. Quest’ultima potrebbe contenere qualche correzione del bug e dunque varrà la pena scaricarla e pure istallarla sul proprio telefono.

Dopo i passaggi menzionati, la funzione per la creazione e la gestione degli avatar WhatsApp sugli iPhone dovrebbe tornare funzionante per tutti. In merito alle anomalie evidenziate. Per il momento, non esistono prese di posizione da parte di Apple, forse anche a causa del numero contenuto di utenti che si dicono affetti dal problema. Nel caso sopraggiungano aggiornamenti in proposito, questi non mancheranno di essere riportati sulle nostre pagine per fornire ulteriori suggerimenti ai lettori.

