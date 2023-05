Chi attende l’aggiornamento iOS 16.5 sarà felice di sapere che il prossimo rilascio incrementale Apple è dietro l’angolo. La stessa Apple ha confermato il passaggio software in arrivo non più tardi della prossima settimana, mettendo fine ad ogni dubbio in proposito.

La certezza dell’arrivo imminente della prossima fatica software è giunta per via indiretta. Apple ha deciso di celebrare il movimento che difende e promuove l’uguaglianza delle comunità LGBTQ+ in tutto il mondo con un nuovo cinturino Sport Pride Edition per il suo Apple Watch (con annesso quadrante e sfondo per iPhone abbinati). Nel dettagliare le informazioni relative all’iniziativa in uno specifico comunicato stampa, ecco che Apple ha chiarito che proprio il quadrante Pride Celebration e lo sfondo saranno disponibili dalla prossima settimana perché richiederanno watchOS 9.5 e iOS 16.5. Insomma, non c’è alcun dubbio che già a partire da lunedì o martedì prossimo (giorni di solito prescelti per le distribuzioni software), le notifiche di download dei pacchetti saranno disponibili.

Quali novità porterà l’aggiornamento iOS 16.5? In realtà l’unico vero cambiamento riguarderà il pannello sport in Apple News con migliore accesso a notizie e risultati. Oltre a quanto appena detto, possiamo solo parlare di risoluzione di problemi. L’update infatti ripara un bug per il quale Spotlight poteva essere non non responsivo o i podcast potevano non caricarsi correttamente su CarPlay. Ancora, la novità software mette riparo al bug per il quale i dati della feature “Tempo di utilizzo” potevano non essere sincronizzati su tutti i dispositivi associati.

Il pacchetto software rappresentativo di iOS 16.5 non dovrebbe essere particolarmente pesante: non sarà dunque necessario fare spazio sul proprio telefono per l’installazione. Anche la procedura di update, visto l’esiguo pacchetto, dovrebbe prendere davvero poco tempo. L’adeguamento software è sempre fortemente consigliato per mantenere aggiornamento il proprio dispositivo e anche al sicuro.

