C’è un bug molto serio appena scovato in WhatsApp, ossia il servizio di messaggistica più utilizzato al mondo. Il microfono dell’applicazione rimarrebbe sempre acceso, anche quando non in uso per chiamate e vocali, addirittura nel caso in cui lo strumento di comunicazione non sia attivo. La questione metterebbe in pericolo la privacy degli utenti e nelle ultime ore, c’è un rimpallo di responsabilità in merito proprio a questo errore, tra Meta e Google (visto che la pessima esperienza si avrebbe solo nel caso di dispositivi Android e non su iPhone).

La prima segnalazione sulla problematica è partita da un ingegnere Twitter qualche giorno fa, ma poi è salita alla ribalta a seguito di un intervento sulla questione di Elon Musk, CEO del social dei cinguettii. Fin da subito non è stata chiara la vera causa del problema per il microfono in WhatsApp. Naturalmente Google spinge per la sola responsabilità del servizio di messaggistica che, a causa di qualche errore, mantiene attivo proprio il microfono. Dal canto suo, Meta ha invece parlato di malfunzionamento di scena nelle impostazioni della privacy di Android, chiedendo proprio a Big G di investigare sulla questione.

La situazione resta del tutto aperta. Il noto informatore WABetaInfo ritiene che in realtà il microfono con WhatsApp non sia realmente sempre attivo. Semmai, il fatto che la funzione risulti sempre in ascolto è una sorta di falso positivo per cui la privacy degli utenti non è per nulla minacciata. La speranza è che sia proprio così ma si richiede quanto prima un chiarimento definitivo al riguardo da tutti gli attori della vicenda. I possessori di un telefono Google, Samsung, Xiaomi o di qualsiasi altro produttore che si affida al sistema operativo Android hanno il diritto di sapere con certezza se ogni loro conversazione o singola parola sia in qualche modo “origliata”.

