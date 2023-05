Il colosso di Seul rilascia ogni giorno nuovi aggiornamenti software per vari smartphone e tablet Galaxy. Dopo aver avviato il rilascio dell’aggiornamento di sicurezza di maggio 2023 per i Samsung Galaxy S21 FE, S22 e S23, l’azienda sudcoreana ha rilasciato il nuovo aggiornamento di sicurezza per la versione LTE Snapdragon del Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780G).

Come riportato da “SamMobile“, l’ultimo aggiornamento software per il Samsung Galaxy S20 FE viene fornito con la versione firmware G780GXXU4EWD2. L’upgrade è attualmente disponibile in Russia e dovrebbe espandersi in altri Paesi nelle prossime settimane. Il nuovo software include la patch di sicurezza di maggio 2023 che corregge oltre 70 falle di sicurezza riscontrate negli smartphone e tablet Galaxy. La release potrebbe anche includere correzioni di bug generali e miglioramenti dell’affidabilità del software. Se possedete un Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780G) e vivete in Russia, potete scaricare il nuovo aggiornamento software andando su “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ricordate di procedere all’installazione solo se la percentuale di carica residua della batteria è superiore al 50% ed anche di effettuare un backup dei vostri dati da ripristinare all’occorrenza, se dovesse presentarsi l’eventualità di dover optare per un hard-reset non preventivato (altrimenti perderete tutti i vostri dati senza possibilità di poterli recuperare).

Il produttore asiatico ha lanciato l’epico smartphone Samsung Galaxy S20 FE alla fine del 2020 con Android 10 a bordo. Da allora, il device ha ricevuto tre importanti aggiornamenti del sistema operativo Android (Android 11, Android 12 e Android 13) e non riceverà altri upgrade rilevanti in futuro. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

