Se siete interessati all’acquisto di un nuovo smartwatch ottimo dal buon rapporto qualità/prezzo, vi consigliamo di dare un’occhiata all’interessante offerta presente su Amazon del bellissimo e funzionale Amazfit GTS 4 Mini (2022). L’orologio intelligente è disponibile con uno sconto del 14% al prezzo imperdibile di 85,99 euro (invece di 99,90 euro di listino) e nelle quattro colorazioni Bianco, Blue, Nero e Pink. Il dispositivo è venduto da terzi, ma spedito dall’e-commerce stesso e, per i clienti Prime, la consegna e i resi sono gratuiti e senza costi aggiuntivi. Andiamo a vedere insieme quali sono le sue principali caratteristiche e specifiche.

L’Amazfit GTS 4 Mini realizzato in lega di alluminio, è sottile 9,1 millimetri, pesa soli 19 grammi e presenta un display AMOLED a colori di forma rettangolare da 1,65 pollici con risoluzione HD. Questo smartwatch mostra un rapporto schermo-corpo più elevato rispetto alla generazione precedente e un’elevata risoluzione per garantire un’esperienza visiva coinvolgente. Il dispositivo è in grado di monitorare i livelli di ossigenazione nel sangue (SpO2), i livelli di stress, e la frequenza cardiaca 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. L’Amazfit GTS 4 Mini può anche inviare utili promemoria sulla salute per anomalie come, ad esempio, frequenza cardiaca alta o bassa, bassi livelli di SpO2 e alti livelli di stress. L’orologio tiene anche traccia dei dati sportivi per più di 120 modalità sportive, ed è in grado di riconoscere automaticamente 7 sport.

L’Amazfit GTS 4 Mini supporta 5 sistemi di posizionamento satellitare e utilizza la tecnologia brevettata dell’antenna a polarizzazione circolare per migliorare le prestazioni di posizionamento e la precisione. Quanto all’autonomia, il wearable è dotato di un sistema di gestione della batteria del tutto ottimizzato offrendo fino a 15 giorni di durata. Insomma, un gioiellino che fa il suo dovere offerto oggi su Amazon a un prezzo da non farsi scappare.

