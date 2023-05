Stanno trapelando nuove indiscrezioni, a maggio, per quanto riguarda la possibile scheda tecnica dei vari iPhone 16 Pro ed iPhone 16 Pro Max che avremo modo di toccare con mano tra poco più di un anno. Già, perché se da un lato buona parte dei rumors recenti si focalizzano sui device in arrivo a settembre 2023, in relazione ai nuovi iPhone 15, dall’altro non dobbiamo dimenticare i progetti a lungo termine di Apple. Con alcune certezze che, secondo gli addetti ai lavori, ad oggi non possono essere messe in discussione. Vediamo in quale direzione stanno andando le voci del momento.

Le ultime indicazioni sugli iPhone 16 Pro ed iPhone 16 Pro Max a proposito dei display

Altre indiscrezioni da prendere in esame oggi, dunque, rispetto a quanto vi abbiamo riportato nelle scorse settimane con altri approfondimenti sul nostro magazine. Quali rumors sono trapelati stamane a proposito dei display che verranno montati sugli iPhone 16 Pro ed iPhone 16 Pro Max? A quanto pare, i due device presenteranno rispettivamente dimensioni del display di circa 6,3 pollici e 6,9 ​​pollici, stando almeno alle recenti uscite dell’analista Ross Young di Display Supply Chain, che gode di ottima fama proprio nell’ambito degli schermi.

Provando a scendere in dettagli, Young ha fatto sapere che rivelerà le dimensioni effettive con tanto di cifre decimali durante il suo discorso alla conferenza Display Week a Los Angeles il 23 maggio. Insomma, nel giro di un paio di settimane potremmo avere riscontri più certi sugli schermi che verranno montati a bordo degli iPhone 16 Pro, fermo restando che al momento Young non ha indicato se anche l’iPhone 16 standard e l’iPhone 16 Plus potranno essere dotati display più grandi, al pari dei top di gamma della serie.

Se fossero confermate le dimensioni degli iPhone 16 Pro ed iPhone 16 Pro Max riportate da MacRumors, sarebbero di gran lunga le più grandi di sempre in casa Apple. Cosa ne pensate?