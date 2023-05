Il colosso di Seul, nella giornata passata, ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di maggio 2023 a diversi telefoni pieghevoli, incluso il Samsung Galaxy Z Fold 3, anche se negli Stati Uniti. Come riportato da “SamMobile“, ora l’azienda sudcoreana ha esteso la disponibilità dell’aggiornamento ad una nuova Regione. Il Samsung Galaxy Z Fold 3 sta ricevendo la patch di sicurezza di maggio 2023 in diversi Paesi dell’America Latina.

L’ultimo aggiornamento software attualmente disponibile per il Samsung Galaxy Z Fold 3 porta il firmware alla versione F926BXXS3EWD9. L’upgrade è attualmente disponibile in Colombia, Guatemala, Messico, Panama, Perù e Trinidad e Tobago. L’aggiornamento porta la patch di sicurezza di maggio 2023 che promette di correggere oltre 70 falle di sicurezza riscontrate negli smartphone Galaxy. La release potrebbe estendersi a più mercati nelle prossime settimane. Se possedete un Samsung Galaxy Z Fold 3 e vivete in uno dei Paesi sopra menzionati, potete adesso scaricare il software più recente accedendo al percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa”. Ricordate di procedere all’installazione solo nel caso in cui la percentuale residua di batteria sia superiore al 50% e di effettuare anche un backup dei vostri dati da ripristinare in caso di necessità.

L’OEM asiatico ha lanciato il Samsung Galaxy Z Fold 3 nella seconda metà del 2021 con Android 11 a bordo. Lo smartphone ha ricevuto l’aggiornamento ad Android 12 alla fine del 2021 e la One UI 5.0 basato su Android 13 alla fine del 2022. Il telefono ha avuto accesso all’aggiornamento One UI 5.1 nel marzo 2023 e riceverà altri due aggiornamenti del sistema operativo Android in futuro. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

