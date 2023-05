Il colosso di Seul ha annunciato ufficialmente, e soprattutto involontariamente, che entro la fine del 2023 la sua prossima serie Samsung Galaxy Watch 6 sarà rilasciata con (almeno) una nuova e rivoluzionaria funzionalità per la salute. La nuova gamma di smartwatch del colosso sudcoreano, infatti, sarà dotata di una funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca approvata dalla FDA, che permetterà agli utenti di rilevare ritmi cardiaci irregolari e segni di fibrillazione atriale (AFib). La funzione, che si chiama Irregular Heart Rhythm Notification (IHRN), è una componente della funzione Elettrocardiogramma (ECG) già esistente a bordo dei Galaxy Watch e che ha ricevuto l’autorizzazione dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti.

Tuttavia, la funzione salvavita IHRN farà parte dell’aggiornamento One UI 5 Watch e debutterà alla fine dell’anno in corso sulla serie Samsung Galaxy Watch 6, che stando ad alcune voci, dovrebbe includere un modello standard e una variante Classic dotata di una ghiera girevole fisica. Successivamente al rilascio della serie Samsung Galaxy Watch 6, la funzione IHRN raggiungerà anche le precedenti edizioni di Galaxy Watch. L’Irregular Heart Rhythm Notification sfrutterà il sensore BioActive, introdotto con la serie Samsung Galaxy Watch 4, utile per verificare in background la presenza di ritmi cardiaci irregolari. Il BioActive è un sensore 3 in 1 che accosta un sensore ottico della frequenza cardiaca, un sensore cardiaco elettrico ed un sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica per assegnare un monitoraggio della frequenza cardiaca molto più accurato.

Non solo la nuova funzione IHRN, ma l’arrivo dell’aggiornamento One UI 5 Watch, che sarà lanciato insieme al Samsung Galaxy Watch 6 al termine della prossima estate e che giungerà entro la fine del 2023 anche sui Samsung Galaxy Watch 5 e Watch 4, porterà con sé anche aree di frequenza cardiaca personalizzate, funzionalità di sicurezza migliorate come il rilevamento delle cadute e le chiamate SOS automatiche, oltre ad aiutare gli utenti a dormire meglio. L’aggiornamento sarà disponibile esclusivamente a bordo degli smartwatch con Wear OS Galaxy, come il Samsung Galaxy Watch 4 e modelli successivi.

