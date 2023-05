Realme, la società tecnologica con sede a Shenzhen, per la giornata di domani 10 maggio, è pronta a lanciare in Cina la sua prossima serie di smartphone. La nuova ed attesissima gamma includerà alcuni telefoni da un bel design, tra cui il Realme 11 Pro+ di fascia alta. Dalle immagini trapelate in Rete è possibile notare che il dispositivo sarà dotato di un modulo fotocamera rotondo con un retro in materiale sostenibile. Per quanto riguarda il lancio globale del device, per adesso non ci sono notizie a riguardo, ma di recente sappiamo che ha ottenuto sia la certificazione NBTC che BIS, il che suggerisce un imminente lancio in India ed in altri mercati internazionali.

Il nuovo Realme 11 Pro+, con numero di modello RMX3741, è emerso sul sito Web della NBTC in Indonesia, andando ad affermare le sue opzioni riguardanti la connettività tra cui GSM, WCDMA, LTE e NR. In aggiunta, lo smartphone premium è stato anche avvistato sul sito Web del Bureau of Indian Standards (BIS) con lo stesso numero di modello, indicando che il suo lancio nel mercato indiano potrebbe arrivare a breve. Malgrado ciò, non siamo a conoscenza di ulteriori dettagli interessanti. Ad ogni modo, grazie ai diversi teaser ed agli ultimi rumors, sappiamo che il prossimo Realme 11 Pro+ farà il suo debutto sfoggiando un design dall’aspetto premium e rivestito in materiale sostenibile sul retro. Il modulo della telecamera posteriore sarà rotondo ed in linea con la maggior parte degli smartphone di altri produttori cinesi.

Infine, sappiamo che il Realme 11 Pro+ dovrebbe arrivare come uno smartphone premium di fascia media dotato di un ampio display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+, una frequenza di aggiornamento di 120Hz e un oscuramento ad elevata frequenza PWM a 2160Hz. Sotto la scocca sarà alimentato da un processore MediaTek Dimensity 7050, probabilmente fino a 16GB di RAM e massimo da 1TB di memoria interna. Si prevede, inoltre, che il device avrà una grande batteria da 5000mAh con supporto per la ricarica rapida da ben 100W.

