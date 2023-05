Poche, se non nulle, le speranze che l’Italia possa vincere nuovamente l’Eurovision Song Contest. Marco Mengoni all’Eurovision porta in gara il brano di Sanremo, Due Vite, ma è molto lontano dal podio, almeno secondo il parere degli scommettitori. Bene, invece, l’Ucraina, che potrebbe volare verso il bis.

Marco Mengoni salirà sul palco della Liverpool Arena sabato 13 maggio. Canterà nuovamente il brano che gli ha consentito di vincere il Festival di Sanremo 2023, trofeo che lo ha inserito di diritto tra i cantanti di ESC 2023, in rappresentanza dell’Italia. Il nostro Paese conferma infatti la scelta di inviare in Europa il vincitore sanremese in carica, e stavolta il privilegio è spettato al cantante di Ronciglione.

Martedì 9 maggio su Rai2 la prima semifinale di Eurovision 2023, dalla quale il nostro Paese è escluso, se non per la presenza di Alessandra Mele, cantante ligure con madre norvegese che farà da portabandiera proprio alla Norvegia. Marco Mengoni all’Eurovision per l’Italia, invece, si esibirà direttamente nella serata finale, essendo il nostro Paese tra i Big 5 – ossia i 5 Paesi fondatori del concorso internazionale.

Il vincitore di Eurovision 2023 per gli scommettitori

Secondo le previsione di Planetwin365 e Stanleybet.it, Alessandra Mele potrebbe posizionarsi addirittura davanti a Mengoni. Il cantante di Ronciglione è al momento a 25 volte la posta. Primo posto per la svedese Loreen a 1,80 su William Hill, davanti al rapper finlandese Käärijä (3,25). A chiudere il podio è invece il duo ucraino Tvorchi e la rappresentante francese La Zarra, tutti a quota 9. La spagnola Blanca Paloma è a quota 14. Peggio dell’Italia Austria (28) e Regno Unito (46). Dati Agipro.

Ma per Marco Mengoni non è detta l’ultima parola. Le prove generali hanno infatti fatto emergere ampi consensi con boati tra il pubblico presente in Arena. Marco Mengoni è molto apprezzato in Europa e il voto delle giurie – se non il televoto – potrebbe regalargli un bel salto in avanti nella classifica finale.