Una buona e una cattiva notizia per i possessori del Samsung Galaxy S20 è d’obbligo in questo martedì 9 maggio. Per il loro dispositivo, di certo non più fresco di lancio, è appena partito l’aggiornamento con la patch di sicurezza del corrente mese. Peccato che la distribuzione sia però partita lontano dal nostro paese, per quanto poi non dovrebbe tardare ad arrivare.

L’ultimo aggiornamento software per Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra assume le sembianze del firmware G98xFXXSGHWD4 per le versioni 4G degli ex top di gamma. Al contrario, l’aggiornamento per le versioni 5G degli stessi esemplati viene veicolato attraverso il pacchetto siglato con la versione firmware G98xBXXSGHWD4. La patch di sicurezza di maggio 2023 include la correzione di ben 70 falle di sicurezza ritrovate tra sistema operativo Android e interfaccia One UI, di cui 12 di natura critica.

Come accennato in precedenza, l’aggiornamento di maggio per i Samsung Galaxy S20 è partito solo in un’area geografica del globo, in particolare in America Latina investendo paesi come Argentina, Bolivia, Paraguay e Uruguay. In Europa, almeno per il momento, non si registra alcun via alla distribuzione e dunque anche l’Italia resta a secco dell’update in questa primissima fase di maggio. La situazione potrebbe evolversi davvero in poco tempo con il rilascio del pacchetto ai primi utenti. In ogni momento, chiunque potrà verificare la presenza o meno dell’update per il suo telefono attraverso il consueto percorso che passa attraverso le Impostazioni del telefono e la verifica dei firmware pronti al download. Per tutti coloro che saranno raggiunti presto dalla notifica di aggiornamento, il consiglio è quello di non tergiversare sui tempi dell’installazione dell’ultima fatica degli sviluppatori per mantenere la massima proezione dei dispositivi da minacce e vulnerabilità di diverso tipo, pure abbastanza gravi.

Continua a leggere su optimagazine.com