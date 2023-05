Apple è in dirittura d’arrivo per il lancio dell’aggiornamento iOS 17. Per questo motivo si moltiplicano le notizie relative alle funzionalità di scena all’interno della prossima versione software del sistema operativo Apple. Tra le indiscrezioni delle ultime ore è salita alla ribalta quella relativa al cambiamento delle informazioni di Apple Maps visibili nella schermata di blocco.

Secondo l’informatore seriale Apple @analyst941molto attivo su Twitter, iOS 17 introdurrà una nuova interfaccia “Live Activity” per la schermata di blocco in cui i dettagli dell’app Maps saranno visibili in modo diverso rispetto a quanto ora di scena su iOS 16. Attualmente, le indicazioni stradali occupano l’intero schermo dell’iPhone quando il dispositivo è bloccato. Con il prossimo aggiornamento, è prevista una grande rivoluzione al riguardo: la stessa sezione sarà limitata ai due terzi inferiori dello schermo. Il restante spazio sarà così organizzato: un terzo superiore dello schermo visualizzerà l’ora e la data attuali e poi saranno subito accessibili determinate feature come la torcia e l’acccesso alla fotocamera. Ci sarà anche spazo per le notifiche ma scorrendo lo schermo dal basso verso l’altro, in base alle proprie necessità.

Lo stesso informatore @analyst941sottolinea pure che la sezione Apple Maps nella schermata di blocco su un iPhone aggiornato a iOS 17 potrebbe essere anche rimpicciolita ulteriormente rispetto a quanto appena riportato. In qualsiasi momento poi si potrù tornare ad ingrandirla nuovamente ma mai oltre il limite indicato in precedenza.

La novità di iOS 17 potrebbe non essere gradita a tutti. In molti potrebbero trovare più utile avere una sezione Apple Maps più estesa sulla propria schermata di blocco. Magari alla guida o comunque in giro per cercare una destinazione, ci si sarebbe avvalsi più volentieri di informazioni ingrandite e maggiormente ingrandite. Attendiamo naturalmente la conferma di un simile cambiamento software al lancio della prima beta per gli sviluppatori dell’aggiornamento nei primi giorni di giugno, al via della WWDC 2023 Apple.

