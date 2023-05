imma Tataranni 2 torna in replica oggi, 9 maggio, ad un passo dal gran finale e sperando in una celere terza stagione. Ad andare in onda in replica sarà la puntata dal titolo La doppia vita di Mister E. in cui torneremo ancora una volta su una scena del crimine ma, soprattutto, continueremo a navigare nella vita privata della protagonista alle prese con una vera e propria crisi matrimoniale, riuscirà il marito a mettere una pietra sopra a quanto crede di aver scoperto?

L’appuntamento è fissato per oggi, 9 maggio, in prime time su Rai1 con Calogiuri pronto a vivere la sua relazione con Jessica, seppur non molto convinto che lei sia la donna della sua vita, e con Imma Tataranni pronta ad occuparsi dell’omicidio di John Gardiner, un cittadino anglo-irlandese arrivato anni prima a Matera per una produzione cinematografica americana decidendo di restare nella città dei Sassi con una sartoria, chi lo ha ucciso lasciando poi il suo corpo all’entrata di una chiesetta?

Ecco il promo de La doppia vita di Mister E.:

"Ma è possibile che devo decidere sempre tutto io, mai nessuno che si prende una responsabilità"

Il primo a finire in mano ad Imma è Giacomo Chirico, un ragazzo che aveva imbrattato un muro con un insulto diretto a Gardiner, e subito dopo tocca ad una cliente, Emanuela Di Lorenzo, che aveva ricevuto sul cellulare la foto di un ragazzo, Gibril Diouf, originario del Burkina Faso. L’assassino si nasconde davvero tra di loro o c’è altro che sono Imma potrà portare a galla?

La risposta arriverà questa sera mentre il pubblico dovrà attendersi un cambio di programmazione. I fan di Imma Tataranni avranno modo di chiudere la pratica delle repliche già all’inizio della prossima settimana visto che le ultime due puntate andranno in onda martedì e mercoledì, il 16 e17 maggio.