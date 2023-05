In questa primissima parte di maggio, sta decisamente spopolando il nuovo SMS POPSO di cui in molti si chiedono anche il significato, visto che il messaggio fa riferimento ad un pericolo di scena sull’app Scrigno che non tutti conoscono. Prima di entrare nel dettaglio, vale la pena sottolineare che ci troviamo al cospetto di una vera e propria truffa ai danni di risparmiatori italiani, soprattutto quelli che fanno ricorso all’home banking.

Il nuovo SMS POPSO sembrerebbe provenire dalla Banca Popolare di Sondrio, ma così non è affatto. La comunicazione giunge invece da cybercriminali con l’intenzione di far cadere in trappola quante più vittime possibili. Il messaggio fa riferimento ad un accesso anomalo effettuato tramite l’app scrigno che è appunto lo strumento di home banking dell’istituto bancario. In realtà, nessun login non autorizzato è partito dal tool, semmai l’intento è quello di mettere in allarme i più ansiosi e meno informati e dunque spingerli a verificare la loro situazioni su una piattaforma non ufficiale e truffaldina appunto.

In effetti l’attuale SMS POPSO raggiunge il suo obiettivo nel momento in cui la vittima di turno e traghettata su un finto sito della Banca Popolare di Sondrio, del tutto simile all’originale. Qui viene chiesta conferma dei dati personali e di accesso con l’unico scopo di rubarli e utilizzarli per operazioni non autorizzate in un secondo momento. Praticamente, nel momento in cui si arriva a questa fase, ecco che il rischio di subire degli ingenti danni finanziari è concreto e alto. Per questo motivo, sarebbe il caso di tenersi alla larga da simili pericoli o, nel caso in cui il raggiro sia già compiuto, contattare immediatamente la propria banca e dunque procedere ad operazioni necessarie per proteggere le proprie finanze. Per il futuro poi, sarà il caso di non prendere più sottogamba cambiagne di phishing di questo tipo.

