Ci sono alcuni elementi da prendere in considerazione oggi, in merito al prossimo aggiornamento WhatsApp. Già, perché la funzione relativa alla modifica dei messaggi dovrebbe essere ad un passo per gli utenti in possesso di un iPhone o di uno smartphone Android. Al di là di questioni legali, come quella presa in esame ieri con le ultime notizie provenienti dal Regno Unito, è fondamentale concentrarsi sulla direzione presa dai tecnici per assicurare al pubblico lo sviluppo del progetto. Questo, come sempre, indipendentemente dal sistema operativo scelto con il proprio device.

Cosa aspettarsi dal prossimo aggiornamento WhatsApp: occhio alla modifica dei messaggi

Come sempre avviene in questi casi, le anticipazioni del caso sul prossimo aggiornamento WhatsApp arrivano da WABetaInfo, secondo cui lafunzionalità che consente agli utenti di modificare i messaggi risulta già disponibile per alcuni beta tester. Come funziona il tutto? Fondamentalmente, l’azione “modifica messaggi” è finalmente disponibile nell’ultima beta, quando si aprono le opzioni del menu per un messaggio di testo.

Una volta selezionata questa opzione, all’utente verrà chiesto di modificare il messaggio all’interno di una nuova finestra. Nel caso in cui la funzione sia abilitata per il proprio account WhatsApp, avremo a disposizione fino a 15 minuti per modificare i tuoi messaggi nelle chat e nei gruppi, oltre al fatto che sarà possibile modificare i messaggi più volte.

In questo modo, gli utenti non avranno la possibilità di modificare completamente il messaggio dopo molto tempo, visto che questa funzione rappresenta a conti fatto uno strumento che dovrebbe essere utilizzato solo per correggere errori di battitura. Insomma, parte con presupposti molto chiari il nuovo aggiornamento WhatsApp a breve disponibile. Staremo a vedere quando sarà disponibile l’upgrade in questione, ma allo stato attuale è lecito aspettarsi una svolta nel giro di pochissime settimane sotto questo punto di vista.