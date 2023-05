Uomini e Donne non va in onda oggi, 8 maggio. Come un fulmine a ciel sereno arriva all’improvviso la notizia della pausa per il programma che proprio in questi giorni è al centro di polemiche social per via di alcuni cambi di palinsesto. Gemma Galgani e i suoi potrebbero andare in vacanza molto prima del previsto, si vocifera, addirittura, che potrebbero finire in panchina già da questo venerdì, ma questa non è l’unica notizia che li riguarda.

Poco fa, sui social, la trasmissione ha fatto sapere che oggi non ci sarà la consueta puntata ma senza spiegarne le motivazioni. In molti si sono subito riversati sui social per polemizzare su questa scelta, altri ancora hanno ironizzato sulla presenza di un possibile ponte di cui tutti siamo all’oscuro, fatto sta che alle 14.45 non andrà in onda Uomini e Donne bensì uno Speciale Amici.

Ecco l’annuncio social arrivato qualche ora fa e i relativi commenti:

Uomini e Donne non va in onda oggi ma tornerà in onda da domani fino a venerdì per quella che potrebbe essere addirittura l’ultima settimana di programmazione salvo cambiamenti rispetto ai rumors dei giorni scorsi. Il pubblico dovrà abituarsi all’assenza di Gemma Galgani e dei giovani tronisti che in queste settimane si sono alternati sulla poltrona al centro dello studio fino a quando non ne arriveranno di nuovi il prossimo anno.

L’unica consolazione che ci rimane è il fatto che Uomini e Donne tornerà a settembre e che nelle prossime settimane a tenerci compagnia ci sarà Temptation Island.