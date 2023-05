Un Passo dal Cielo 8 ci sarà. Mentre su Rai1 sta andando in onda il finale della settima stagione, il produttore di Lux Vide, Luca Barnabei, ha già confermato che il nuovo ciclo di puntate è in lavorazione.

L’annuncio è stato dato nel corso di un’intervista con Tv Sorrisi e Canzoni, rilasciata nel marzo di quest’anno. In questa occasione, Barnabei aveva dichiarato che Un Passo dal Cielo 8 era in fase di scrittura, e che i lavori erano iniziati ben prima della messa in onda della settima stagione.

Terminata la scrittura delle puntate, si partirà quindi con la produzione vera e propria, ossia le riprese, che dovrebbero cominciare questa estate. Almeno stando alle indiscrezioni. La location prescelta resta San Vito di Cadore.

La messa in onda di Un Passo dal Cielo 8 è prevista per il 2025 su Rai1, considerando i tempi di produzione delle fiction Rai che di solito occupano due anni.

Nel cast dell’ottava stagione rivedremo i fratelli Manuela e Vincenzo Nappi, interpretati rispettivamente da Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello. Nonostante l’addio di Daniele Liotti, che ha lasciato la serie dopo tre stagioni, gli ascolti non hanno scalfito il format di Un Passo dal Cielo.

Le vicende dei fratelli Nappi hanno conquistato il pubblico e lo dimostrano gli ascolti, rimasti su una media del 22%.

Il cast di Un Passo dal Cielo 8 dovrebbe essere quello confermato: Giusy Buscemi nei panni di Manuela Nappi: Vincenzo Ianniello è Vincenzo Nappi; Serena Iansiti nei panni di Carolina; Rocio Muñoz Morales è Eva; Marco Rossetti è Nathan detto anche “l’uomo degli orsi”; e Gianmarco Pozzoli è il buon agente Huber Fabbricetti. Da chiarire la presenza di Leonardo Pazzagli nei panni di Gregorio Masiero; tutto dipenderà da come finisce la settima stagione.

