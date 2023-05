A differenza della maggior parte degli altri marchi di smartphone, che si stanno muovendo verso un sensore per fotocamera da 1 pollice mantenendo la risoluzione di 50MP nei dispositivi di punta, il colosso di Seul si sta muovendo nella direzione opposta. Il produttore asiatico utilizza un sensore della fotocamera da 200MP che è molto più piccolo del sensore da 1 pollice utilizzato negli smartphone concorrenti e sembra che così continuerà a fare per i prossimi anni.

È stato già riferito che il Samsung Galaxy S24 Ultra utilizzerà un sensore della fotocamera da 200MP. Ora, una nuova voce afferma che anche il Samsung Galaxy S25 Ultra e il Samsung Galaxy S26 Ultra utilizzeranno un sensore della fotocamera da 200MP. Secondo quanto riferito da “SamMobile“, questi due smartphone presenteranno un sensore ISOCELL HP2 da 200MP leggermente migliorato con ottimizzazioni nella cattura della luce e una fabbricazione a 17nm. Il Samsung Galaxy S27 Ultra, d’altra parte, potrebbe utilizzare un sensore della fotocamera ISOCELL più grande da 1/1,12 pollici. Sebbene non siano stati forniti dettagli per il sensore della fotocamera del Samsung Galaxy S27 Ultra, potrebbe trattarsi dell’ISOCELL GN2 da 1/1,12 pollici, lanciato due anni fa e utilizzato a bordo dello Xiaomi 11 Ultra. In alternativa, potrebbe anche corrispondere ad una versione migliorata dell’ISOCELL GN2. Tuttavia, dovresti prendere queste informazioni con le pinze, poiché i piani possono cambiare per progetti a lungo termine.

Se le informazioni sulla fotocamera del Samsung Galaxy S27 Ultra sono corrette, il colosso di Seul impiegherà tre anni per avvicinarsi alle dimensioni del sensore della fotocamera da 1 pollice ed è possibile che Apple passi a un sensore da 1 pollice anche prima. Un sensore da 1 pollice da 50MP offre un ottimo equilibrio tra dimensioni e risoluzione dei pixel, garantendo una risoluzione sufficiente per le immagini e la registrazione di video 8K, pur mantenendo i pixel abbastanza grandi da poter catturare una buona quantità di luce anche senza pixel binning.

