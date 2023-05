Cresce l’attesa per i tanti tifosi che oggi si chiedono quando escono i biglietti di Napoli-Inter. Nonostante lo scudetto sia ormai conquistato, con festa alle spalle se pensiamo a quanto avvenuto ieri al Maradona, in occasione del match contro la Fiorentina, nessuno vuole mancare in vista delle ultime uscite stagionali della squadra di Spalletti. Non è un caso che già la scorsa settimana abbiamo parlato sul nostro magazine della grande attesa verso la trasferta di Monza. Ora è necessario concentrarsi su quello che avverrà in occasione della prossima partita casalinga dei neo campioni d’Italia.

Prime previsioni su quando escono i biglietti di Napoli-Inter: il punto della situazione in vista dell’uscita

Quali sono al momento le previsioni più attendibili su quando escono i biglietti di Napoli-Inter? Tutti coloro che si pongono quesiti sull’uscita, almeno per ora, non possono fare affidamento su notizie ufficiali. Nel momento in cui pubblichiamo il nostro articolo, infatti, la società ancora non si è mossa pubblicamente, ma ci sono buone probabilità che tra oggi e domani venga diramato il primo comunicato. Si tratta di uno step fondamentale per comprendere quando e come si svolgeranno le varie fasi della vendita dei ticket, considerando le solite priorità che verranno assicurate agli abbonati ed ai vari club.

Ancora, con queste premesse è facile prevedere che la vendita dei biglietti di Napoli-Inter possa iniziare entro la fine di questa settimana. Considerando due o tre fasi in totale, ad oggi lo scenario più prevedibile è che la vendita libera possa invece scattare lunedì prossimo. Difficile fare previsioni sui prezzi, perché se da un lato è lecito aspettarsi costi degni di un big match, allo stesso tempo la conquista dello scudetto potrebbe collocarli anche su un gradino inferiore.

Insomma, ore decisive per tutti coloro che attendono segnali concreti a proposito dei biglietti di Napoli-Inter.

