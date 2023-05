Sono tantissimi gli utenti che in queste ore pongono la domanda “quando è la Festa della mamma“, considerando il fatto che si fa non poca confusione sui social l’8 maggio. In un contesto del genere, diventa estremamente importante capire quali possano essere i prossimi appuntamenti in calendario da prendere in considerazione. Evidentemente, qualcuno sovrappone questa ricorrenza con quella nota dell’8 marzo, al punto da rendere indispensabili dei chiarimenti come quelli che intendiamo portare alla vostra attenzione in questo frangente.

Capiamo quando è la Festa della mamma: si fa tanta confusione sui social oggi 8 maggio in Italia

Dunque, dopo avervi fornito dritte per mandare gli auguri in occasione di questa ricorrenza, come osservato con gli articoli sul tema pubblicati in passato all’interno del nostro magazine, oggi occorrono chiarimenti diversi. Dove nasce la confusione di oggi soprattutto su Facebook e Twitter? C’è stato un periodo in cui questa ricorrenza cadeva effettivamente ad inizio maggio, un appuntamento in calendario fisso esattamente come avviene con la Festa della donna a marzo. Situazione che poi è venuta a mutare, anche e soprattutto per ragioni commerciali.

Sostanzialmente, la Festa della mamma è ormai un appuntamento con data mutevole, visto che è possibile celebrarle la seconda domenica di maggio. Insomma, in alcune circostanze potrebbe essere possibile festeggiare anche l’8 maggio, ma ora saranno casi decisamente rari. Chiaramente, per tutti è più semplice celebrare le mamme in un giorno festivo, motivo per il quale la decisione è stata chiara nel puntare sulla domenica. Un po’ come avviene a Pasqua, pur avendo le due ricorrenze origini completamente diverse.

Insomma, ora sappiamo quando è la Festa della mamma nel 2023, visto che l’appuntamento è fissato il prossimo 14 maggio. Fate attenzione ed evitate di confondervi coi post social tanto numerosi in queste circostanze.

