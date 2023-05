Ci sono dei vistosi problemi Libero Mail oggi 8 maggio, il servizio di posta elettronica non funziona a dovere in questo lunedì di inizio mese. Le difficoltà sono concrete e investono una buona fetta di utenti che fanno affidamento proprio sul provider ItaliaOnLine per le proprie comunicazioni private o anche di lavoro. Le prime avvisaglie di errori si sono registrate subito dopo le ore 14, in pratica al rientro dalla pausa pranzo.

La piattaforma Downdetector mette in evidenza qualche centinaio di persone per i quali i problemi LIbero Mail rappresentano un vero e proprio disservizio. In effetti, come testimoniato anche dalla schermata presente nell’immagine di apertura articolo, in molti visualizzano l’alert di servizio momentaneamente non disponibile nell’attimo esatto in cui tentano di accedere alla loro casella di posta elettronica. Questo tipo di esperienza investe sia chi tenta di controllare i propri messaggi da app mobile, sia chi invece procede all’operazione da browser. A nulla valgono tentativi successivi di accesso, anche a distanza di qualche minuto.

Per il momento non abbiamo riscontri ufficiali relativi proprio al perché si stiano manifestando i problemi Libero Mail. A molti utenti ritorna in mente il grave disservizio di inizio 2023, quando per giorni le caselle di posta elettronica furono del tutto inaccessibili e ItaliaOnLIne provvide anche ad una forma di rimborso per i suoi milioni di clienti in Italia. Si spera, tuttavia, che i malfunzionamenti attuali rientrino in down tecnico solo momentaneo, con una soluzione agli errori pronta in breve tempo. Per tutti coloro che desiderano ottenere supporto tecnico in questo momento ma anche in altri, il numero dell’assistenza al quale fare riferimento è 0283905521. La situazione continuerà ad essere monitorata per fornire ai lettore di OM ogni aggiornamento relativo al servizio in panne proprio in questi minuti.

Aggiornamento 15:25 – Continua il disservizio, impossibile accedere alla casella di posta per molti clienti.

Continua a leggere su optimagazine.com