Continuano a trapelare dettagli sempre più interessanti sul futuro iPhone 15 Pro Max, il top di gamma assoluto della prossima serie ammiraglia. Lo smartphone di punta includerà caratteristiche premium superiori a quelle degli altri modelli in procinto di arrivare nel prossimo autunno. L’evoluzione dello smartphone passerà anche attraverso il suo design, con specifiche da fare invidia (forse) anche alla concorrenza.

Il sempre informatissimo Ice Universe, tipster dalle rivelazioni più che veritiere, ha condiviso una foto dello schermo di protezione del prossimo iPhone 15 Pro Max, nelle scorse ore. Nel tweet in chiusura articolo, viene mostrato proprio il pannello frontale del successore dell’iPhone 14 Pro Max e subito saltano all’occhio delle cornici davvero sottilissime. Per quanto non possiamo avere l’assoluta certezza che quanto condiviso oggi corrisponda alla progettazione di Apple, l’autorevolezza dell’informatore dimostrata anche in precedenti soffiate hi-tech non ci lascia per nulla perplessi.

Lo spessore delle cornici intorno ai prossimi iPhone 15 Pro Max dovrebbero essere ben meno importanti di quelle 2,17 mm dell’attuale modello iPhone 14 Pro Max, ossia 2,17 mm. Addirittura, Apple dovrebbe essere in grado di fare meglio dello Xiaomi 13 con il suo prodotto di punta, abbassando ulteriormente l’asticella degli 1,81 mm della concorrenza.

Delle cornici così sottili di certo non troveranno posto sugli iPhone 14 e 14 Max. Questi ultimi, anche per il loro costo inferiore, non potranno contare su un design così innovativo. Altra differenza abissale, ad esempio, riguarderà l’impiego di un materiale premium come il titanio per la gamma Pro e solo dell’acciaio per gli esemplari più economici. Naturalmente poi, tutte le altre differenze riguarderanno le specifiche tecniche del telefono, a partire da un comparto fotocamera decisamente migliore, uno schermo con tecnologia più innovativa, maggiore amperaggio disponibile, per non parlare di processori progettati da Apple di due diverse generazioni, ovvero chip A16 e A17.

