Dal The Guardian emerge una notizia che fa tremare tutti coloro che utilizzano WhatsApp nel Regno Unito, con il governo che sembra essere pronto a scontrarsi proprio con la dirigenza dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo. Al centro della questione c’è come sempre la privacy e con il nuovo disegno di legge sulla sicurezza online WhatsApp potrebbe diventare addirittura illegale nel Regno Unito.

Si parla tanto di WhatsApp bloccato ed illegale in UK: il punto della situazione con gli ultimi aggiornamenti

Non solo personalizzazione degli sfondi, come osservato ieri, ma anche questioni legali da affrontare. Approfondendo la questione, con questo disegno di legge si conferisce a Ofcom, autorità regolatrice delle comunicazioni del Regno Unito, il potere di imporre requisiti specifici ai social network che prevedono l’utilizzo di tecnologie mirate a contrastare il terrorismo o i contenuti di abusi sessuali su minori. Per quanto concerne però le app di messaggistica che si occupano di proteggere i dati degli utenti tramite la classica crittografia-end-to-end, introdotta ormai da tempo anche su WhatsApp, non si ha modo di poter leggere i messaggi degli utenti, dal punto di vista tecnologico, senza infrangere le garanzie di privacy.

Visti questi problemi legati quindi alla crittografia end-to-end nella legge legata alla sicurezza online, si rischia fortemente che WhatsApp venga reso illegale nel Regno Unito. Situazione da monitorare che ovviamente sta tenendo in apprensione che utilizza con assiduità tale app di messaggistica.

Il nuovo disegno di legge preoccupa non poco anche gli stessi sviluppatori di WhatsApp, si tratta infatti di un atto legislativo che toccherà quasi ogni aspetto delle attività online in Regno Unito e che, dopo oltre quattro anni di lavoro, sta orami procedendo il suo viaggio verso l’approvazione alla Camera dei Lord. Bisogna ora capire come si svilupperà l’intera vicenda, ma è chiaro che se tale disegno di legge verrà approvato, sarà complicato per WhatsApp riuscire a continuare ad essere utilizzato senza che diventi un’app illegale. Staremo a vedere.

