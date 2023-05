Se siete in cerca di un nuovo smartphone top di gamma e del marchio Apple, quest’oggi vi consigliamo di recarvi su Amazon e di approfittare dell’ottima offerta dell’Apple iPhone 14 Pro. Il device lo troverete con uno sconto del 14% al prezzo di 1.149 euro (invece di 1.339 euro di listino), con 128GB di spazio di archiviazione e nelle colorazioni argento, nero siderale, oro e viola scuro. La disponibilità del prodotto è immediata, è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna e i resi sono gratuiti e senza costi aggiuntivi. Inoltre, potrete acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. Queste sono le principale informazioni per l’acquisto, di seguito vediamo insieme quali sono le specifiche e caratteristiche del dispositivo.

L’Apple iPhone 14 Pro presenta un display LTPO Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici always-on con ProMotion con una risoluzione di 2556 x 1179 pixel, HDR10, Dolby Vision, e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Quanto al versante hardware, questo device è dotato di un processore Apple A16 Bionic (a 4nm), affiancato da 6GB di RAM e 128GB di storage interno. Per quanto riguarda l’autonomia, lo smartphone è alimentato da una batteria da 3200mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 20W e ricarica wireless a 15W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, l’iPhone 14 Pro presenta sul retro una configurazione a tripla fotocamera caratterizzata da: un sensore principale da 48MP OIS, un ultra-grandangolare da 12MP e un tele 3X da 12MP; con registrazioni video in 4K UHD (3840×2160) 60 fps e Flash Dual-LED. Frontalmente, presenta una doppia fotocamera selfie da 12MP con registrazione 4K UHD. Quanto alle connettività, il device offre Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS e QZSS. Supporta, inoltre, reti mobili dal 2G fino al 5G.

