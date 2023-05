Il Paradiso delle Signore non va in onda ed è così che cambia la programmazione del pomeriggio di Rai1 in largo anticipo rispetto all’arrivo della bella stagione. Da oggi pomeriggio alle 16.00 il pubblico non avrà modo di ritrovare la Contessa e i dipendenti del Paradiso ma bensì Adelia, Francisca, Diana, Celia, Blanca, Elisa, le protagoniste di “Sei sorelle”, la serie spagnola che ha accompagnato il pubblico per tutta la scorsa estate.

Le sessantaquattro puntate trasmesse nel 2022 sono ancora disponibili nella sezione streaming di Raiplay per i ritardatari mentre tutti gli altri avranno modo di seguire le nuove ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16.05 su Rai 1 per seguire le vicende delle ragazze della famiglia Silva. Questo significa che Il Paradiso delle Signore non va in onda oggi e nemmeno nei prossimi giorni fino a settembre quando prenderà il via la già annunciata nona stagione.

Ma cosa succederà in Sei Sorelle? Siamo a Madrid, negli anni Dieci del secolo scorso, dove rimaste orfane di padre le sei figlie di Don Fernando avevano dovuto organizzarsi per mantenere la loro posizione e mandare avanti la fabbrica di famiglia. Le sei ragazze dovranno evolversi e riuscire a far crescere e prosperare la loro impresa tessile e i nuovi episodi si apriranno in una situazione molto drammatica: c’è un’epidemia di vaiolo che ha reso necessaria una quarantena, e gli stabilimenti sono chiusi.

Tra gli ammalati c’è anche Francisca, e si teme per la sua vita, mentre Diana, che è a capo dell’amministrazione della fabbrica, dovrà vedersela con un furto che, purtroppo, è stato commesso da qualcuno molto vicino alla famiglia.