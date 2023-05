I Samsung Galaxy S23 beneficeranno di una carrellata di novità nel corrente mese di maggio. Già si parlava da tempo di un fondamentale aggiornamento della fotocamera per i top di gamma in arrivo entro la fine di maggio, con focus su alcuni problemi con l’HDR e più in generale un miglioramento delle prestazioni degli scatti. Ora lo stesso rilascio sembrerebbe essere cruciale anche per un altro aspetto, ossia per una specifica modalità ritratto.

La serie Galaxy S23 offre già degli buoni strumenti per foto di qualità e grazie all’app Camera Assistant ed Expert RAW. Quello che sta per essere re-introdotta ora è la modalità ritratto 2x, grazie proprio all’aggiornamento che verrà.

In questo preciso momento, i Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra beneficiano solo della modalità ritratto con zoom 1x e 3x per la loro fotocamera principale. L’opzione 1x si associa al sensore principale, quella 3x al teleobiettivo 3x. Alcuni utenti si sono lamentati delle due uniche soluzioni, considerando quella 1x troppo ampia e ancora quella 3x troppo ingrandita. In pratica, l’alternativa 2x sarebbe il giusto mezzo ricercato da chi vuole scatti quanto più perfetti e di qualità.

Come già accennato, l’update per la fotocamera dovrebbe giungere entro la fine di maggio, ma a partire da una data non meglio precisata. Probabilmente si procederà in maniera graduale alla distribuzione, dando priorità ad alcuni mercati piuttosto che ad altri. In questa primissima parte del mese è in distribuzione la nuova patch di sicurezza per gli stessi telefoni. Si è preferito distinguere i due pacchetto software di certo a causa del peso corposo del secondo e magari ad una fase di test del firmware non ancora del tutto terminata. Converrà dunque anche tenere pronto il proprio dispositivo per il miglioramento tanto atteso, magari con qualche backup o pulizia da contenuti supreflui.

Continua a leggere su optimagazine.com