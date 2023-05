Super Quark torna in tv ma con nuove vesti. “È con grande piacere che vi annuncio la nascita di un nuovo programma di divulgazione scientifica”: così Alberto Angela fa il suo annuncio a sorpresa sui social, spiegando da dove è nata l’idea in un lunghissimo post.

Dopo la morte del padre Piero, venuto a mandare nell’agosto dello scorso anno, il figlio del grande giornalista e divulgatore scientifico si è spesso chiesto cosa ne sarebbe stato di quella fonte di sapere che tanto aveva appassionato il pubblico italiano.

Pur sentendo il peso delle difficoltà, Alberto Angela ha deciso di affrontare questa sfida difficilissima. Riportare Super Quark in tv. Tuttavia, nel post, il paleontologo spiega che cambierà nome al programma perché “esso è, e rimarrà sempre, il marchio di mio padre.”

Una dichiarazione di umiltà ma che esprime anche tanta ammirazione per il noto conduttore e giornalista che in oltre cinquant’anni ha fatto appassionare il pubblico alla scienza sotto ogni aspetto. “E’ giusto che rimanga suo per sempre”, ha continuato. “Ho chiesto alla Rai di ritirare questo nome, come si fa con le casacche dei giocatori più amati di una squadra.”

Il format di Super Quark resterà tale, ha avvisato Angela, ma verranno apportati degli aggiornamenti: “Alla capacità di raccontare la scienza dell’equipaggio di quel vascello, verrà aggiunta l’esperienza dei mari di prima serata acquisita da chi come me realizza Ulisse, Stanotte a, Meraviglie e anche Passaggio a Nord-Ovest.”

Nel nuovo format si parlerà quindi maggiormente delle tematiche inerenti all’archeologia, alla geopolitica, antropologia e psicologia, “pur mantenendo vivi e forti gli argomenti tipici di Sper Quark legati alla divulgazione scientifica.”

I motivi che lo hanno spinto a continuare Super Quark vengono spiegati nel post: “Non volevo che si interrompesse la rotta che Piero ha tracciato per così tanti anni”.

“Perché la rete ammiraglia della televisione publica non può non avere un programma di divulgazione scientifica in prima serata.” L’ultimo motivo è legato al mondo della ricerca, che si è ampliato grazie ai programmi di divulgazione scientifica di Alberto Angela.

La nuova trasmissione andrà in onda dalla prossima estate e mira a coinvolgere più fasce, inclusi bambini e ragazzi in età scolare. “In questo momento, le nuove generazioni hanno bisogno di aiuto per capire come indirizzare la loro vita, le loro conoscenze, le loro passioni. Noi vogliamo fare la nostra parte.”

