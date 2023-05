Uomini e Donne chiude i battenti e mai notizia peggiore poteva abbattersi sul capo dei suoi fan. Come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia di un cambio di programmazione, almeno rispetto al solito, che nessuno si aspettava, sicuramente non i milioni di spettatori che ogni giorno, fedelmente, seguono le peripezie di Gemma Galgani e i suoi, ma cosa è successo?

I nuovi palinsesti Mediaset riportano la dicitura Terra Amara e soap, ancora non meglio precisata, al posto di Uomini e Donne già dal 29 maggio prossimo ma secondo quanto riporta TvBlog le cose potrebbero essere ancora peggiori. Il dating show firmato da Maria De Filippi potrebbe chiudere i battenti molto in anticipo rispetto al solito e, in particolare, la prossima settimana.

Le puntate che saranno registrate in questo fin settimana andranno in onda fino a venerdì prossimo chiudendo così i battenti molto in anticipo rispetto a fine mese o, addirittura, alla prima settimana di giugno. La prossima settimana terminerà anche Amici con la messa in onda della finalissima e questo significa che Maria de Filippi avrà tempo e modo di riposare e ritagliarsi un po’ di tempo dopo la perdita dell’amato marito Maurizio Costanzo.

Il pubblico invece dovrà attendere con ansia la messa in onda e gli spoiler sulla nuova stagione già annunciata di Temptation Island. Il programma tornerà in onda dopo lo stop dello scorso anno per la gioia dei fan e degli amanti del trash che adesso rimarranno orfani di Uomini e donne. Il motivo della chiusura anticipata ancora non si conosce ma siamo sicuri che la situazione personale della conduttrice abbia avuto un peso in questa scelta.

Al posto di Uomini e donne dovrebbe andare in onda una versione XL di Terra Amara e una novità non ancora annunciata.