Torna in onda Crossword Mysteries su Rai2, la nuova serie a tinte gialle targata Hallmark con protagonisti Lacey Chabert (“Mean Girls”), Brennan Elliott (“Cedar Cove”) e Barbara Niven (“Dolci e delitti”).

Si tratta di un ciclo di film televisivi, un mix tra comedy e poliziesco, incentrati su Tess Harper, una giovane donna che conduce una vita tranquilla e per lavoro cura la rubrica dei cruciverba del quotidiano The Sentinel, fino a quando inizia a collaborare con la polizia grazie al suo incredibile intinto.

Quando viene ritrovato un cadavere con una copia di un suo cruciverba in tasca, Tess nota dei particolari che potrebbero contribuire alla risoluzione del caso. Le sue convinzioni, però, si scontrano contro le granitiche certezze del detective incaricato delle indagini, Logan O’Connor, che tenta in ogni modo di estrometterla. La caparbietà di Tess, però, unita al suo infallibile intuito, scalfirà poco alla volta le convinzioni di Logan, grazie anche all’aiuto del capo della polizia, il detective Chauncey O’Connor, padre dello stesso Logan. Poco per volta tra i due nascerà una grande complicità, e insieme diventeranno una coppia infallibile di investigatori, e forse anche qualcosa di più.

Stasera 7 maggio va in onda il terzo episodio dal titolo Abracadavere, di cui vi riportiamo la sinossi:

Tess Harper sta frequentando un corso di magia presso il Magic Manor e decide di festeggiare lì il suo compleanno. Durante la festa il celebre mago Alistair McLean esegue un numero in cui la sua assistente Bianca gli spara e lui dovrebbe afferrare il proiettile coi denti, ma qualcosa va storto e il mago muore. Come sempre Tess inizia a indagare, intromettendosi nel lavoro della polizia, incurante delle proteste del detective Logan O’Connor, e come sempre Tess e Logan finiscono per allearsi nella ricerca della verità.

Crossword Mysteries su Rai2 vi aspetta alle 21:00.

