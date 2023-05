Sappiamo come in questi anni WhatsApp si sia aggiornato con tante funzionalità nuove in grado di migliorare la comunicazione tra i vari utenti, ma in pochi conoscono dei trucchi nascosti che è possibile attivare su questa famosa app di messaggistica. Uno di questi è ad esempio la possibilità di abbinare uno sfondo diverso e personalizzato ad ogni singola chat. A volte, quando ci si ritrova con tante conversazioni aperte su tale app di messaggistica, diventa complicato riuscire a distinguere un contatto da un altro.

Gli step per personalizzare gli sfondi delle chat WhatsApp in base ai singoli contatti salvati

Qualche altra dritta per migliorare la nostra esperienza su WhatsApp, dunque, dopo quelle dei giorni scorsi. Capita insomma di scrivere un messaggio diretto ad una determinata persona, ma sbadatamente sbagliare poi il destinatario. Può essere molto utile, in questi casi, affidarsi proprio ad uno sfondo diverso per ogni singola chat, così da riconoscere immediatamente il contatto a cui si sta inviando il messaggio, evitando poi di dover cancellarlo in un secondo momento se si è fatta confusione tra le chat.

Si tratta di un trucco molto semplice da applicare e che non necessita alcun accorgimento proveniente da app di terze parti, è una funzione interna a WhatsApp che molti non conoscono. Per cambiare lo sfondo di ogni singola chat è alquanto semplice, basta recarsi all’interno della chat in questione selezionare il contatto o il gruppo di cui si sta parlando e fare tap sulle informazioni del contatto. Tra le diverse opzioni disponibili, si trova anche ‘Sfondi e suoni’, qui è possibile cambiare sia lo sfondo che il suono della notifica.

Si apriranno diverse opzioni per il cambio sfondo, scegliendo ad esempio tra i colori, le immagini predefinite oppure le foto personalizzate. Un trucco molto semplice che vi permetterà di distinguere ogni singola chat dalle altre ed evitare di sbagliare conversazione. WhatsApp è ricco di funzionalità interessanti, basta insomma perdere un po’ di tempo tra le impostazioni e riuscire a trovare quella che più si addice al vostro gusto.

