Quando pensiamo a Moonage Daydream di David Bowie ci vengono in mente due cose: la terza traccia di The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (1972) e il documentario di Brett Morgen uscito nel 2022. La storia di Moonage Daydream ha però inizio nel 1971, quando il futuro Thin Duke è in tour negli Stati Uniti per promuovere The Man Who Sold The World e la band che lo accompagna, The Hype, si scioglie.

Bowie mette insieme una nuova squadra, una band studentesca che si chiama Runk e che viene da Dunwich. Insieme decidono di incidere quei brani scritti negli States, Moonage Daydream e Hang On To Yourself, ma il cantautore britannico è legato da vincoli contrattuali alla Mercury Records. Il discografico della Chrysalis Records, Bob Grace, gli propone di incidere sotto mentite spoglie e così nascono i The Arnold Corns, un nome che omaggia il singolo Arnold Layne pubblicato nel 1967 dai Pink Floyd.

David Bowie non viene nemmeno menzionato dai crediti del 45 giri. Al suo posto c’è il nome di Rudi Valentin, al secolo Freddie Burretti, un disegnatore di moda di appena 19 anni. L’anno successivo David Bowie reincide Moonage Daydream per The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars, e con la chitarra di Mick Ronson cambiano decisamente le cose. Per la critica, infatti, la versione di Moonage Daydream pubblicata sotto il falso nome dei The Arnold Corns fa troppo il verso al rock’n’roll americano, specialmente per lo stile impiegato da Bowie nel canto.

Eppure la prima versione di Moonage Daydream introduce il personaggio di Ziggy Stardust, che entra in scena ufficialmente con l’album del 1972. Uno Ziggy ante litteram che non può non essere considerato nella storia del genio Bowie.