Nelle più belle canzoni degli Arctic Monkeys c’è tutta l’evoluzione di una band che ama esplorare gli stili. Se negli ultimi anni Alex Turner ha vestito i panni del crooner, nel tempo insieme ai suoi sodali ha viaggiato nelle acque del rock’n’roll, del surf rock, della psichedelia ma anche dello stoner rock e dell’hard rock. Gli Arctic Monkeys dimostrano che l’indie è un modo di essere, una libertà assoluta che non snatura un progetto, bensì lo arricchisce riuscendo ad abbracciare più sfumature di pubblico.

Fluorescent Adolescent (2007)

Nata quasi per scherzo durante una vacanza della band, Fluorescent Adolescent è una piccola bomba garage rock in cui Turner e soci ci fanno fare un tuffo negli anni ’60 raccontando le turbe adolescenziali, soprattutto quelle sul sesso e l’insoddisfazione.

Crying Lightning (2009)

Il riff trascinante e la ruvidità dei suoni si discostano non di poco dalle atmosfere fresche di Fluorescent Adolescent: qui tutto si fa pesante, con dissonanze e note fuori scala che avvicinano gli Arctic Monkeys all’alternative rock più libero e tormentato.

Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair (2011)

Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair si spinge fino allo stoner, con Alex Turner che canta su un riff ripetuto fino all’ossessione, prima in clean e poi con tutta la potenza del pedale distorsore. Una delle tante esplorazioni degli Arctic Monkeys, quindi, che vince come sempre.

RU Mine? (2012)

Anche con RU Mine? gli Arctic Monkeys vincono nei riff. In questo brano dominano la chitarra di Alex Turner e la batteria di Matt Helders, un vero e proprio dialogo tra potenze per uno dei pezzi più esplosivi della band britannica.

Do I Wanna Know? (2012)

Per molti Do I Wanna Know? è una RU Mine? più pulita, ed è vero in parte. L’intero impianto sonoro di AM (2012) è coerente, con sbalzi tra psichedelia e stoner rock, ma senza mai perdere l’anima indie degli Arctic Monkeys.