La settima puntata di Un Passo dal Cielo 7 va eccezionalmente in onda di domenica. Come vi avevamo segnalato, gli ultimi due appuntamenti della fiction di Rai1 sono stati anticipati per permettere alla rete ammiraglia di trasmettere le semifinali di Europa League.

Stasera quindi, domenica 7 4 maggio, va in onda la settima nonché penultima puntata dell’amata serie ambientata a San Vito di Cadore, tra le Dolomiti venete.

Manuela torna a San Vito di Cadore dopo essere diventata ispettrice e aver perfezionato i suoi studi in prossemica, una disciplina che studia sul piano psicologico i possibili significati delle distanze materiali che l’uomo tende a mettere tra sé stesso e gli altri. Grazie a questa qualità, la sorella di Vincenzo sarà in grado di concentrarsi meglio sulle indagini con una visione a 360 gradi.

Si intitola Il guardiano del lago la settima puntata di Un Passo dal Cielo 7 di stasera, di cui vi riportiamo la sinossi:

Il guardiano di un albergo in riva a uno splendido lago viene trovato in fin di vita. Tutto farebbe pensare a un coinvolgimento della figlia, ma il lago potrebbe custodire un segreto ben più grande che riguarda la morte di Roberta e il tradimento inatteso di persone fidate. Per Manuela inizia a profilarsi la resa dei conti, mentre Vincenzo, oltre alle difficoltà con Carolina, deve gestire un Huber impazzito alle prese con una figlia incinta!

Nel cast e personaggi di Un Passo dal Cielo 7: Giusy Buscemi nei panni di Manuela Nappi: Vincenzo Ianniello è Vincenzo Nappi; Serena Iansiti nei panni di Carolina; Rocio Muñoz Morales è Eva; Leonardo Pazzagli è Gregorio Masiero; Marco Rossetti è Nathan detto anche “l’uomo degli orsi”; Giorgio Marchesi è Luciano Paron, un allevatore ricco e potente; Alessandro Bedetti e Giulia Vecchio sono Mirko e Adele Sartor, rispettivamente figlio di Nathan e sua madre; e Gianmarco Pozzoli è il buon agente Huber Fabbricetti.

L’appuntamento con la sesta puntata di Un Passo dal Cielo 7 è per stasera su Rai1 dalle 21:30.

Continua a leggere su optimagazine.com.