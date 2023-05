Sta per andare in frantumi la possibilità di acquistare i biglietti di Bologna-Roma, almeno per quanto concerne il settore ospiti. Già, perché dalle 10 di oggi 5 maggio sono disponibili poco più di 2.000 ticket nell’area dello stadio riservata alla tifoseria giallorossa e al momento della pubblicazione del nostro articolo, restano a disposizione poco più di 100 tagliandi. Una situazione simile rispetto a quella alla quale con ogni probabilità assisteremo nel corso dei prossimi giorni in occasione della sfida tra Monza e Napoli, come vi abbiamo anticipato ieri con un altro pezzo.

Cosa sappiamo sulla disponibilità di biglietti di Bologna-Roma per il settore ospiti in vista di domenica prossima

Insomma, nonostante il momento complicato vissuto dalla squadra giallorossa, in tanti vogliono seguire i ragazzi di Mourinho anche lontano dallo Stadio Olimpico. Gli infortuni stanno creando non pochi problemi al tecnico portoghese, in vista di un doppio impegno forse decisivo per la stagione della squadra contro Inter e Bayer Leverkusen. Partite che probabilmente ci diranno a quale competizione si dedicherà maggiormente il gruppo, in termini di scelte tecniche e di “risparmio energetico”, visto che il turnover sulla carta presenta poche scelte all’allenatore.

Tornando ai biglietti di Bologna-Roma, dunque, siamo al cospetto dell’ultima chiamata. In giornata, infatti, sicuramente andranno sold out. Forse addirittura nel giro di un’ora, visto che la squadra ha sempre un grosso seguito in occasione delle partite disputate lontano dalle mura amiche. Qualora foste interessati a procedere con l’acquisto di ticket utili per essere presenti in occasione della sfida ai rossoblu, non dovrete fare altro che accedere a Vivaticket nei prossimi minuti.

Staremo a vedere quale sarà la risposta dell’ultimo minuto per i biglietti di Bologna-Roma, considerando il fatto che stiamo entrando in due settimane decisive per la stagione dei giallorossi, visti gli ultimi risvolti di campo.

