Quest’oggi vogliamo segnalarvi un’offerta molto interessante che riguarda l’iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna. Il top di gamma di stampo Apple gode infatti di uno sconto di tutto rispetto su Amazon e che sicuramente potrà indurre molti utenti ad acquistarlo. Parliamo di uno degli ultimi flagship ideati dall’azienda di Cupertino, quindi assolutamente attuale dal punto di vista tecnico e software, che si ritrova ad essere scontato del 19% rispetto al prezzo precedente di 1029 euro.

Evidente il nuovo taglio al prezzo dell’iPhone 14 su Amazon oggi 5 maggio: dettagli sulla nuova offerta

Ancora una sforbiciata, dunque, rispetto a quanto riportato 48 ore fa. Questo significa che nella giornata odierna l’iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna può essere acquistato al costo finale di 829 euro. Risulta esserci un buon risparmio da tenere in considerazione, tra l’altro non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di pochissimi giorni questo top di gamma di stampo Apple arriverà direttamente nelle vostre case. Per agevolare l’acquisto di questo iPhone 14, Amazon propone anche il pagamento a rate con Cofidis, così la spesa verrà dilazionata nel tempo e più utenti avranno modo di approfittare di questa offerta.

La disponibilità è immediata ed il reso è gratuito. A questo punto può essere interessane rinfrescarvi la memoria sulle specifiche tecniche di questo iPhone 14 Mezzanotte da 128GB. Spazio ad un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e protetto con il Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone e chiaramente si ritrova con la certificazione IP68, quindi resistente anche all’acqua. Migliorato il comparto fotografico con scatti più belli in ogni condizione di luce, grazie anche all’intervento dell’intelligenza artificiale.

Ci sono poi due modalità importanti per la ripresa dei video, quella Azione che stabilizza qualsiasi tipo di ripresa e quella Cinema che può contare anche sul Dolby Vision 4K fino a 30 fps. Apple ha anche migliorato la batteria, finalmente può durare tutto il giorno fino a 20 ore di riproduzione video. Dal punto di vista hardware spazio al processore A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee, non manca infine la connettività 5G.

