Per una maggiore privacy e sicurezza, è ora possibile silenziare le chiamate WhatsApp da numeri sconosciuti. Dopo aver installato l’ultima versione beta di WhatsApp per Android 2.23.10.7 disponibile su Google Play Store, i primi utenti tester potranno beneficiare della gradita novità all’interno del servizio di messaggistica. Capiamo esattamente quanto possa essere utile la specifica funzione.

Silenziare le chiamate WhatsApp da numeri sconosciuti può essere utile tutte le volte che si riceve una telefonata da un numero non noto e non presente in rubrica. Il più delle volte, simili contatti potrebbero nascondere qualche imprevisto: magari le telefonate via app potrebbero associarsi a qualche tentativo di spam o truffa o semplicemente provenire da persone moleste con le quali non si ha alcuna intenzione di interloquire.

Come si procederà all’operazione appena resa disponibile nel programma beta? Semplicemente, si partirà dalla impostazioni dell’applicazione e tra le nuove voci disponibili comparirà proprio quella relativa alla funzione. L’informatore WABetaInfo fornisce l’anteprima presente nell’immagine di inizio articolo. Questa mostra proprio la schermata con la voce relativa alla possibilità di silenziare le chiamate WhatsApp da numeri non noti. Bisogna solo precisare che queste comunque compariranno all’interno della lista delle telefonate, per un eventuale futura verifica. Ad ogni modo, saranno gli utenti finali a scegliere o meno se attivare l’opzione o continuare comunque a ricevere gli alert sonori per i tentativi di contatto da estranei.

Quanto riportato oggi riguarda i possessori dei dispositivi Android che partecipano al programma beta di WhatsApp. Non si conoscono i tempi di rilascio della funzione definitiva anche per tutti coloro che non sono tester del servizio. Per quanto riguarda gli utenti con iPhone, mancano dettagli significativi in merito alla distribuzione della stessa novità. Sarà solo questione di tempo, tuttavia, nessuna paura per chi possiede un dispositivo Apple e brama la feature.

Continua a leggere su optimagazine.com