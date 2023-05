In questa mattinata di venerdì 5 maggio non funziona Vodafone ad alcuni clienti, in particolare per il servizio di connessione di rete. Non si tratta di un vero e proprio down diffuso, piuttosto di anomalie tecniche che stanno riguardando proprio la navigazione da smartphone.

Lo atato delle cose è ben messo in evidenza dal sito Downdetector. Alle ore 9:30 circa di questa mattina, si registrano un paio di centinaia di alert di utenti investiti da problemi di navigazione con il loro smartphone. Nella maggior parte dei casi, si tratta di rallentamenti nella velocità di navigazione, in pochi di totale blocco del servizio di rete. Il numero più corposo di testimonianze sembra provenire dal centro Italia ma sembrano esserci anche altre aree geografiche ora interessate.

Proprio perché non funziona Vodafone in questa mattinata per quanto riguarda la connessione di rete, anomalie molto simili sembrano esserci anche per .ho Mobile, ossia il vettore low-cost di riferimento, sempre di proprietà Vodafone. Per il bacino di utenti più ristretto, è normale che le segnalazioni riferite a questo secondo operatore siano inferiori.

Almeno al momento di questa pubblicazioni, non è possibile indicare una causa esatta del perché non funziona Vodafone oggi, almeno nelle primissime ore della giornata e per quanto riguarda il servizio di rete. Non esistono, per adesso, riscontri dell’operatore sulla vicenda, ma la situazione è in continuo divenire e le cose potrebbero cambiare. Tutti coloro che dovessero scontrarsi con le difficoltà attuali, faranno bene a mettersi in contatto con il servizio clienti raggiungibile al 190 per il giusto supporto. In alternativa, sono pure attivi i canali social Facebook e Twitter per fornire aiuto ai clienti in difficoltà, per tutta la giornata e in tempi pure abbastanza celeri.

