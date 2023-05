Il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di maggio 2023 per la serie Samsung Galaxy Note 20. Il nuovo upgrade di sicurezza è disponibile per le versioni LTE e 5G dei Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra in alcuni Paesi dell’America Latina e potrebbe presto espandersi in altri mercati in tutto il mondo.

Come riportato da “SamMobile“, le versioni LTE dei Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra vengono fornite con la versione del firmware N98xFXXS6HWE1 in Cile, Guatemala, Panama, Perù, Messico e Trinidad e Tobago. Le versioni 5G dei Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra sono state aggiornate alle versioni del firmware su N98xBXXS6HWE2 in Brasile. Cosa c’è di nuovo nell’aggiornamento di sicurezza maggio 2023? Il produttore sudcoreano ha rivelato che la patch di sicurezza del maggio 2023 corregge oltre 70 falle di sicurezza riscontrate negli smartphone e nei tablet Galaxy, inclusi quelli nel kernel e nei modem Exynos. L’aggiornamento potrebbe anche portare alcune correzioni di bug generali e miglioramenti alla stabilità del dispositivo, come molto spesso succede.

Se avete un telefono della serie Samsung Galaxy Note 20 e se vivete in ​​uno dei Paesi sopra elencati, potete scaricare il firmware più recente andando su “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software Scarica e installa“. Una volta ricevuta la notifica di avvenuta disponibilità, ricordate di procedere all’installazione solo nel caso in cui la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare un backup dei vostri dati da ripristinare se dovesse servire (altrimenti rischiereste di perdere tutto in un colpo solo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

