Oggi dovremmo considerare Drill EP dei Radiohead come una fotografia, o il frame di una videocamera di sorveglianza sulla scena alternativa che nei primi anni ’90 era un continuo fermento con costanti contaminazioni tra culture e correnti.

Il debutto discografico dei Radiohead arriva il 5 maggio 1992, quando fino a poco prima Thom Yorke e soci si chiamavano On A Friday. Quattro tracce, tre delle quali andranno a riempire la tracklist di Pablo Honey (1993). Se ci facciamo caso, di parerei su Drill EP sulle pagine web italiane non c’è traccia. Stesso discorso per Pablo Honey , di cui troviamo sì delle recensioni ma di cui in troppi parlano male come se fosse stata una falsa partenza della band britannica.

Non c’è eccellenza, probabilmente, ma Drill EP dei Radiohead andrebbe considerato come un punto di congiunzione tra il prima (gli anni ’80) e il dopo. In esso troviamo quella Prove Yourself che può rappresentare il manifesto di una generazione impaurita e nervosa: “Sto meglio da morto”, canta Yorke mentre osserva con spirito critico la sua città nella quale “non posso sedermi senza avere una pistola tra le mani”. Tutto esplode nel ritornello, in una versione più acida di quella che sentiremo nel primo album.

Stupid Car è trascurabile solo nell’apparenza, perché nel suo essere una ballata malinconica à la Thom Yorke ha quel tocco di classicone grunge che, per comprenderlo, basterebbe immaginare con un Eddie Vedder alla voce. Senza offendere, ovviamente. You è ipnotica alla stessa maniera della versione del primo disco, con quel salto tra accordo in maggiore e in minore, quasi millimetrico, che è una spinta che dà un colore ancora più atmosferico al brano.

Thinking About You no, non ci piace perché sembra di ascoltare un ca**eggio dei Blink 182 in hangover, per questo è superiore la versione contenuta in Pablo Honey. Drill EP dei Radiohead è questo, 4 tracce che ci fanno capire in quali universi viaggiavano gli artisti dei primi anni ’90, con tutte le influenze del caso e le contestualizzazioni necessarie.

