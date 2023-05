I riflettori del mondo si spostano dalla festa scudetto del Napoli all’incoronazione di Carlo III d’Inghilterra. Mentre è ancora vivo il ricordo di Elisabetta II , il figlio Carlo III sale sul trono di Londra indossando la pesante corona. E’ davvero pesantissima questa corona che attende Carlo III dal giorno della sua nascita. Il destino del primogenito di Filippo ed Elisabetta è stato deciso fin dal suo primo vagito: Carlo III avrebbe dovuto prendere il posto dell’augusta madre sul trono e nel cuore dei suoi sudditi.

Tutto quello che ha fatto e vissuto Carlo III è stato fatto in funzione di questo appuntamento con la storia imposto dalla successione. Pensate a quanto sia stata privilegiata e crudele la vita di Carlo III che ha dovuto attendere la morte della madre per cominciare a fare il lavoro per il quale si è preparato una vita intera. Ogni parola, ogni gesto, ogni sentimento in attesa d’indossare quella corona che Edoardo rifiutò per sposare una divorziata, che contribuì alla morte prematura di Re Giorgio che finì sulla testa della ragazzina Elisabetta destinata ad entrare nella storia.

Un percorso accidentato e divisivo cosparso del sangue di Diana ed ispirato dall’amore per Camilla che diventerà Regina. Un tragitto nel quale ha perso l’amore del secondogenito fuggito dalla Corte. Tutto sotto la luce ammaliante ed accecante dei riflettori. Una luce fatua che stroncò la psiche di Diana ed alimenta un vortice di pettegolezzi su ogni minimo dettaglio (leggi di più). Una vita di agi e privilegi che per certuni diventa impossibile da sopportare al punto di autodistruggersi.

Dio salvi il Re, lunga vita a Carlo III. “Donagli la vittoria, la felicità e la gloria, possa regnare a lungo su di noi” come recita l’inno intonato a squarciagola dai sudditi di Sua Maestà. Un uomo che al tramonto della vita ha sposato l’amore della sua vita e comincia il lavoro della sua vita. Potrà Carlo III far tornare di moda la Monarchia anche nel resto del mondo? Troveranno vigore le speranze risibili di zaristi, orangisti , savoiardi che le corone hanno perduto nella polvera della storia per viltà o incapacità ? Ai posteri l’ardua sentenza anche se credo che l’unica corona sarà quella della rivista di gossip.

